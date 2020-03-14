В Малоярославце задержали двух гаражных воров

Два приятеля из соседней области приехали в Малоярославец специально для кражи. Выбрав по пути первый попавшийся гараж, который легко было вскрыть, они залезли в него и вытащили строительное оборудование, виброплиту и две торцовочные пилы.

«Добычу» воры увезли домой, где успешно продали, а деньги поделили. Хозяин гаража оценил ущерб в 51 тысячу рублей.

Преступников задержали. Ранее они уже были судимы. Сейчас находятся под подпиской о невыезде и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Фото: pexels.com