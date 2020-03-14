В Калуге начали выдавать сертификаты на маткапитал за первого ребенка

13 марта в калужском Управлении ПФР принято первое заявление на материнский капитал за первого ребенка.

Это нововведение распространяется на все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года. Размер материнского капитала - 466 617 рублей.

В семьях, где с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 000 рублей и составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал.

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