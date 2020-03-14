Мужчина зарезал брата за то, что тот его разбудил

Нелепое убийство случилось в конце прошлого года в деревне Подборки Козельского района. 51-летний мужчина был пьян и спал. Потом его разбудил брат, из-за чего между родственниками возникла ссора.
Схватившись за нож, убийца нанес брату удар в сердце.
От полученных повреждений он скончался в реанимации.
На время судебного разбирательства обвиняемый взят под стражу.
За совершение преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: pixabay.com
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