Мужчина зарезал брата за то, что тот его разбудил

Нелепое убийство случилось в конце прошлого года в деревне Подборки Козельского района. 51-летний мужчина был пьян и спал. Потом его разбудил брат, из-за чего между родственниками возникла ссора.

Схватившись за нож, убийца нанес брату удар в сердце.

От полученных повреждений он скончался в реанимации.

На время судебного разбирательства обвиняемый взят под стражу.

За совершение преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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