У собственника отберут землю в сорняках

Владелец земель сельхозназначения в Мещовском районе не следил за территорией, которая поросла сорняком и кустарников. В итоге собственник был привлечен к административной ответственности, сообщили в калужском областном Россельхознадзоре.
Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Поле внеплановой проверки специалисты увидели, что предписание не исполнено.
В отношении мужчины возбудили административное дело. В ближайшее время будет решаться вопрос об изъятии земельных участков.
Фото: pexels.com.
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