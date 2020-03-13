У собственника отберут землю в сорняках

Владелец земель сельхозназначения в Мещовском районе не следил за территорией, которая поросла сорняком и кустарников. В итоге собственник был привлечен к административной ответственности, сообщили в калужском областном Россельхознадзоре.

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Поле внеплановой проверки специалисты увидели, что предписание не исполнено.

В отношении мужчины возбудили административное дело. В ближайшее время будет решаться вопрос об изъятии земельных участков.

Фото: pexels.com.