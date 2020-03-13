В Людинове защитили права ребенка-инвалида

Семья из Людиново, которая воспитывает ребенка-инвалида, обратилась в администрацию города с заявлением о постановке на учет как нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В администрации было отказано, так как среднемесячный доход семьи превышает величину прожиточного минимума.

Прокуратура района внесла представление в адрес главы администрации Людиново, сообщили в пресс-службе калужской областной прокуратуры.

В этой связи прокуратурой в интересах ребенка-инвалида в Людиновский районный суд направлено исковое заявление к администрации об обязании признать указанную семью малоимущими, и поставить на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В удовлетворении требований Людиновской городской прокуратуры также было отказано.

Калужский областной суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, обязал администрацию признать указанную семью малоимущими и поставить на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Фото: pxhere.com.