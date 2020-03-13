Из-за плодовой мухи в регион не пустили свежие фрукты

Больше 11 тысяч тонн фруктов и овощей проверили в феврале инспектора калужского областного управления Россельхознадзора в рамках карантинного фитосанитарного надзора.
В результате в восьми случаях выявлены нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции.
В четырех партиях нашли средиземноморскую плодовую муху на гранатах, грушах, лимонах и мандаринах. Выпуск зараженной продукции запрещен.
Фото: pxhere.com.
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