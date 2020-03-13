Желая выпить, мужчина напал с ножом на продавца

В одном из магазинов Калуги неизвестный напал на продавца.

Как рассказали в калужском областном УМВД, покупатель решил приобрести спиртное в запрещенное время.

Слова продавца на него не подействовали: мужчина достал нож и стал угрожать женщине.

В итоге взял две бутылки и попытался скрыться.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в разбое: им оказался 30-летний местный житель.

Сейчас он под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: УМВД России по Калужской области.