Желая выпить, мужчина напал с ножом на продавца

В одном из магазинов Калуги неизвестный напал на продавца.
Как рассказали в калужском областном УМВД, покупатель решил приобрести спиртное в запрещенное время.
Слова продавца на него не подействовали: мужчина достал нож и стал угрожать женщине.
В итоге взял две бутылки и попытался скрыться.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого в разбое: им оказался 30-летний местный житель.
Сейчас он под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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