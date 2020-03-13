Накурились вдоволь: сотрудники табачного завода обворовали его

Четыре человека, которые работали на табачном предприятии, неоднократно похищали сигареты, после чего крупными партиями выносили их за территорию организации.

Как рассказали в калужском областном УМВД, похищенное либо продавали, либо использовали по назначению.

В какой-то момент времени руководство организации обратило внимание на расхождения в количестве готовой продукции и затраченных материалах, что явилось основанием для обращения в полицию.

Ущерб предприятию оценили в 330 тысяч рублей.

Сейчас фигурантам инкриминируется 11 эпизодов противоправной деятельности. В каждом конкретном случае объем похищенной продукции варьируется от 17 тысяч до 50 тысяч единиц сигарет.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pxhere.com.