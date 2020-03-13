Влюбленные организовали наркопритон в своей квартире

В Калуге полицейские накрыли наркопритон.

Как сообщили в пресс-службе калужского областного УМВД, сожители вступили в сговор и стали предоставлять свою квартиру наркозависимым лицам.

Жилье они обеспечили всем необходимым: шприцами, тарой для разведения героина и метадона, водой для инъекций.

В целях конспирации, перед тем, как впустить гостей в квартиру, хозяева выглядывали в окно на балконе, после чего открывали оборудованную домофоном дверь в подъезд.

После ухода посетителей сожители убирались в квартире и выносили из помещения мусор с использованными шприцами.

В ближайшее время парочке придется объясниться в суде.

Фото: pxhere.com.