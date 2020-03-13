За два месяца в регионе зарегистрировано 364 мошенничества

Как сообщил замначальника Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Олег Шеповалов, за 2 месяца 2020 года на районном уровне в области зарегистрированы 364 мошенничества, в том числе 285 - с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Чаще всего преступления совершались под предлогом разблокировки банковской карты, отмены списания с нее денег или защиты банковского счета. На втором месте по количеству преступлений – предложения мошенниками покупки-продажи имущества по объявлениям в Интернете. На третьем - оказание различных услуг.

Продолжают совершаться мошеннические действия так называемым контактным способом в отношении пожилых граждан. Чаще всего потерпевшими являются женщины в возрасте от 65 до 80 лет, мужчины – от 60 до 75 лет, не состоящие в браке.

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