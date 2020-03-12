Собственника земельного участка в Медыни оштрафовали на 20 тысяч рублей

Участок площадью 5,9 га в деревне Рахманино Медынского района находится в собственности у жителя Медыни и по закону должен обрабатываться и своевременно очищаться им от зарастания сорняками и кустарниками.

Однако в ходе проверки местным муниципалитетом выяснилось, что никакой сельскохозяйственной деятельности там не ведется. Из-за чего участок зарос травой и деревьями.

Хозяину землевладения сначала выдали предписание об устранении нарушений, а спустя несколько месяцев выставили штраф в 20 тысяч рублей.

Фото: rsn.kaluga.ru