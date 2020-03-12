15 учителей из Калуги и Обнинска прошли в полуфинал всероссийского конкурса

На всероссийский профессиональный конкурс "Учитель будущего" от нашего области было подано 243 заявки.
В полуфинал прошли 5 команд, в каждой из которых по три педагога из региональных образовательных учреждений. Это команды Областного центра образования, калужских школ № 15 и № 37, гимназии № 19 и обнинской средней школы № 16.
Команды-победители получат программы совершенствования профессионального мастерства.
Фото: pexels.com
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