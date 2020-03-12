Судьбу Губернского парка решат калужане

В ходе обсуждений вопросов по благоустройству Губернского парка чиновники предложили создать инициативную группу. Стать ее участником может любой желающий калужанин.
Для этого нужно:
Оформить онлайн-заявку по ссылке.
Или записаться по телефону: 8-(4842)-41-05-53 и оставить свои контактные данные для связи (ФИО, номер телефона и адрес электронной почты).
Обязательное требование для участников инициативной группы – присутствие на совещаниях.
Первое совещание состоится 31 марта в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!