Приятели искали металл и обокрали дом

Безработные мужчины, 1979 и 1997 годов рождения, залезли в чужой дом под Малоярославцем в поисках металла, который можно сдать за деньги.

Вместе с 6 металлическими столбами и 15 килограммами меди приятели прихватили с собой холодильник, биотуалет, постельное белье и садовой инвентарь. Металл преступники успели сдать, вырученные деньги потратили. А вот остальное имущество бедолагам пришлось вернуть хозяйке.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Малоярославцекому району, вину свою они признали и обещали возместить ущерб. За преступление им грозит до 6 лет лишения свободы.

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