Директор лагеря продал два места за 50 тысяч

Приговором Жуковского районного суда 68-летний житель столицы признан виновным в совершении двух эпизодов мошенничества.

Как рассказали в калужской областной прокуратуре, подсудимый, будучи руководителем детского лагеря, взял с родителей двоих детей 50 тысяч за их устройство в лагерь.

При этом не было заключнено необходимых договоров, а питались дети за счет собственника лагеря.

Подсудимый признал свою вину и вернул деньги.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.