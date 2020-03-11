Директор лагеря продал два места за 50 тысяч

Приговором Жуковского районного суда 68-летний житель столицы признан виновным в совершении двух эпизодов мошенничества.
Как рассказали в калужской областной прокуратуре, подсудимый, будучи руководителем детского лагеря, взял с родителей двоих детей 50 тысяч за их устройство в лагерь.
При этом не было заключнено необходимых договоров, а питались дети за счет собственника лагеря.
Подсудимый признал свою вину и вернул деньги.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.
Фото: pxhere.com.
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