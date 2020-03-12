Судебные приставы проведут День единого приема

26 марта с 14 до 20 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, во всех городских и районных отделах пройдет День единого приема граждан.

На прием можно прийти без предварительной записи, однако всё же лучше заранее сообщить о планируемом обращении, чтобы сотрудники могли подготовить решение вопроса к моменту приёма.

Предварительная запись к руководству регионального ведомства будет осуществляться по телефону (4842) 54-08-87, в электронном виде на официальном сайте УФССП России по Калужской области через вкладку «Сервисы» - «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России», а также через личный кабинет стороны исполнительного производства на едином портале государственных услуга или на сайте Управления.

При себе в день приема обязательно иметь паспорт.