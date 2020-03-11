Калужским лесам закупят тракторы и кусторезы

Больше 38 миллионов рублей выделено в 2020 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» Калужской области, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Планируется восстановить больше 3 тысяч гектаров земель, закупить 3 УАЗа, 2 автобуса, один гусеничный лесопожарный трактор, 3 колесных трактора, а также комбинированный плуг, кусторезы и противопожарные ранцы.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.