С ремонтом аллеи в Мосальске затянули

Прокуратура Мосальского района выявила нарушения закона при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Как рассказали в пресс-службе ведомства, компания «ВерСтрой» выиграла аукцион и должна была до 15 августа 2019 года благоустроить аллею на улице Верхний Кавказ.
Однако в указанный срок работы не были выполнены: их завершили только 29 октября.
Генеральному директору общества было внесено представление, также он заплатил штраф в размере 98 тысяч рублей.
Фото: pexels.com.
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