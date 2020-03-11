С ремонтом аллеи в Мосальске затянули

Прокуратура Мосальского района выявила нарушения закона при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, компания «ВерСтрой» выиграла аукцион и должна была до 15 августа 2019 года благоустроить аллею на улице Верхний Кавказ.

Однако в указанный срок работы не были выполнены: их завершили только 29 октября.

Генеральному директору общества было внесено представление, также он заплатил штраф в размере 98 тысяч рублей.

Фото: pexels.com.