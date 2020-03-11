Обнинец убил знакомого во время ссоры

В Обнинске перед судом предстанет 34-летний местный житель, который обвиняется в убийстве своего знакомого.
Как сообщили в областной прокуратуре, мужчины выпивали, а когда поссорились, подозреваемый нанес знакомому многочисленные телесные повреждения.
После чего потерпевший скончался.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: pxhere.com.
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