В Музее космонавтики пройдет международный кинофестиваль

9-12 апреля 2020 года на площадках калужского Музея истории космонавтики и Инновационного культурного центра пройдет Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» («Tsiolkovsky» Space Fest).

Как сообщает Городская управа г. Калуги, программа кинофестиваля будет состоять из конкурсных показов фильмов о космосе, мастер-классов российских и зарубежных кинематографистов, дискуссий и творческих встреч с представителями кинематографического и научного сообщества.

Фото: kaluga-gov.ru