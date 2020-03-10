Калужан приглашают на нескучные лекции

Сезон лекций-встреч с интересными людьми из самых разных областей пройдет в ИКЦ с марта по октябрь этого года.
Первая встреча в «Лектории» состоится 13 марта в 19:00.
Ее проведет журналист и историк спортивной моды Екатерина Кулиничева, которая расскажет, как культура и политика ввели моду на кроссовки, были ли сникерхеды в СССР, и почему коллекционирование кроссовок – нечто большее, чем просто хобби.
Вход на лекции бесплатный, но по предварительной регистрации.
Фото: icc40.ru
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