В Калугу привезли святыни из Клыково

В калужский храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) привезли святыни мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустынь села Клыково. Среди них ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы, ковчег с частицей мощей святых Жен-Мироносиц и келейная, мироточивая, икона схимонахини Сепфоры (Шнякиной) «Помощница в родах», некоторые вещи схимонахини.

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