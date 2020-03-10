В магазине автозапчастей пропало полмиллиона рублей

О недостаче в размере более 555 тысяч рублей хозяин магазина автозапчастей в Калуге сообщил в полицию. В ходе проверки ее сотрудники выдвинули версию, что к совершению преступления может быть причастен один из сотрудников предприятия. Работая торговым представителем, мужчина реализовывал вверенную ему продукцию. Однако полученную выручку не сдавал и, утаивая прибыль, присваивал ее себе.

По сообщению пресс-службы УМВД России по г. Калуге , по данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело. Если вину сотрудника магазина докажут, ему грозит срок в виде лишения свободы до шести лет.

Расследование продолжается.