Калужского пенсионера на 6 тысяч рублей обманула тульчанка

В Калуге задержали 30-летнюю жительницу Тулы, подозреваемую в совершении мошенничества.

По сообщению пресс-службы УМВД России по г. Калуге, она позвонила в дверь 85-летнего калужского пенсионера и предложила ему приобрести фильтр на воду. Женщина также пообещала бесплатное сервисное обслуживание по замене фильтра для воды каждые полгода в течение семи лет.

Мужчина поверил и заплатил за предлагаемый товар 6 тысяч рублей. Вскоре пенсионер понял, что купил картридж, который в магазинах стоит не больше 200 рублей. Однако незнакомка уже скрылась.

Мошенницу вычислили по отпечаткам пальцев. Сейчас ее проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.