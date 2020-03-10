Калужанин воровал планшеты в автомобилях через окно

По сообщению УМВД России по г. Калуге, 5 марта в полицию поступили несколько сообщений от граждан о повреждении стекол автомобилей, припаркованных в районе Правобережья. Заявители также указывали, что из их салонов пропадало имущество.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 24-летний ранее судимый калужанин.

Молодой человек признался, что повреждал стекла автомобилей при помощи отвертки и похищал находившееся в салоне имущество, в основном планшетные компьютеры и документы, удостоверяющие личность.

Часть похищенного имущества изъята. С задержанного взяли подписку о невыезде и проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Фото: 40.мвд.рф