В поисках денег на выпивку собутыльники украли газовый котел

В ОМВД России по Малоярославецкому району расследуется уголовное дело. Его фигурантами стали двое неработающих мужчин 1980 и 1986 годов рождения, ранее судимых.

По сообщению пресс-службы ведомства, выпившие приятели решили раздобыть денег на спиртное. Для этого они украли газовый котел и электрический щиток в одном из домов, в котором на тот момент не было хозяев. Затем событульники отправились в пункт приема металла, где получили сумму 960 рублей за украденное имущество и потратили ее по своему усмотрению.

На данный момент мужчины находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.