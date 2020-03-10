В Калужской области выбрали старшеклассника года

На прошлой неделе были подведены итоги конкурса «Старшеклассник года». В нем принимали участие ученики 9-11 классов, которые хорошо учатся и демонстрируют успехи в спорте, в интеллектуальных или творческих конкурсах.

На участие в конкурсе подали заявки 42 школьника, до финала добрались 19 из них.

Призовых номинаций было несколько. В номинации «Старшеклассник года» одержала победу Надежда Маленко, ученица из Мосальского района.

Теперь ей предстоит представлять нашу область в межрегиональном конкурсе «Ученик года - 2020», который пройдет в марте в Ульяновске.

Фото: molodezh40.ru