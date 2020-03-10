Судебные приставы наложили 26 арестов имущества за неуплату налогов

По сообщению УФССП России по Калужской области, судебные приставы вместе с сотрудниками налоговой службы посетили адреса 527 неплательщиков во всех районах области.

Многие из тех, кто уклоняется от уплаты налогов, предпочли отдать долги на месте. В итоге за один вечер с них взыскали сумму в 501 тысячу рублей. У тех, кто отказался это сделать, было арестовано имущество: мебель, бытовая техника и электроника, гаджеты.

Теперь у должников есть 10 суток, чтобы рассчитаться с налогами и уберечь свое имущество от выставления на торги.