В Калужской области временно ограничат движение тяжеловесного транспорта

По сообщению Городской управы г. Калуги, ограничение движения будет действовать с 1 по 30 апреля 2020 года и коснется грузовых автомобилей с весом более 4 тонн из расчета давления на каждую ось транспортного средства.

Запрет на движение не распространяется на следующие улицы:

ул. Автомобильная;

2-й Автомобильный проезд;

1-й Автомобильный проезд;

ул. Взлетная;

Грабцевское шоссе на участке от а/д Р-132 «Калуга-Тула-Миайлов-Рязань» до 2-го Автомобильного проезда;

а/д Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414 (от Секиотовского кольца до обхода г. Калуга на участке Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку («Южный обход» г. Калуги);

а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» км 5+478 - км 7+780 (участок Тульского шоссе от ул. Энергетиков до поворота на д. Калашников Хутор);

ул. Энергетиков;

проезд Энтузиастов;

автодорога от а/д «Вязьма-Калуга» до с. Козлово.