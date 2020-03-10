В Калужской области временно ограничат движение тяжеловесного транспорта

По сообщению Городской управы г. Калуги, ограничение движения будет действовать с 1 по 30 апреля 2020 года и коснется грузовых автомобилей с весом более 4 тонн из расчета давления на каждую ось транспортного средства.
Запрет на движение не распространяется на следующие улицы:
- ул. Автомобильная;
- 2-й Автомобильный проезд;
- 1-й Автомобильный проезд;
- ул. Взлетная;
- Грабцевское шоссе на участке от а/д Р-132 «Калуга-Тула-Миайлов-Рязань» до 2-го Автомобильного проезда;
- а/д Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414 (от Секиотовского кольца до обхода г. Калуга на участке Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку («Южный обход» г. Калуги);
- а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» км 5+478 - км 7+780 (участок Тульского шоссе от ул. Энергетиков до поворота на д. Калашников Хутор);
- ул. Энергетиков;
- проезд Энтузиастов;
- автодорога от а/д «Вязьма-Калуга» до с. Козлово.
Опубликовано: 10.03.2020 10:20 278