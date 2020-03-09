Кондровчанин пригрозил убить свою знакомую

33-летний житель Дзержинского района подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своей знакомой.

Как рассказали в областном УМВД, пара поругалась в одном из домов Кондрово.

Мужчина решил припугнуть знакомую и взял в руки нож. Угрожая убийством, он ударил женщину в предплечье.

Потерпевшая скрылась в квартире соседки, откуда вызвала скорую и полицию.

Расследование уголовного дела продолжается. Горячему кондровчанину грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.