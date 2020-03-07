Калужанин поранил болгаркой лицо другу

В Малоярославецком районе мужчина зашел в гости к приятелю, прихватив с собой алкоголь и закуску.

Но дружеское застолье переросло в ссору.

Находясь на улице, один из товарищей поднял с земли болгарку и бросил в сторону оппонента, диск электроинструмента угодил в лицо противнику.

Проходившая мимо женщина вызвала скорую, а медики проинформировали полицейских.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 7 марта.

Фото: Pixabay.com.