Калужанин поранил болгаркой лицо другу

В Малоярославецком районе мужчина зашел в гости к приятелю, прихватив с собой алкоголь и закуску.
Но дружеское застолье переросло в ссору.
Находясь на улице, один из товарищей поднял с земли болгарку и бросил в сторону оппонента, диск электроинструмента угодил в лицо противнику.
Проходившая мимо женщина вызвала скорую, а медики проинформировали полицейских.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 7 марта.
Фото: Pixabay.com.
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