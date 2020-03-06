Калужские приставы стали призерами соревнований по комплексному единоборству

На днях в Тульской области прошел турнир по комплексному единоборству среди сборных команд судебных приставов Центрального федерального округа.
В состязаниях приняли участие представители 14 территориальных органов ФССП России.
В личном первенстве среди мужчин калужские судебные приставы завоевали золотую и две серебряные медали, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 марта.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
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