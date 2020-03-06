Ферзиковский предприниматель ответит в суде за поддельную водку

В Ферзиковском районе 49-летний индивидуальный предпринимать с двумя товарищами изготовил алкогольную продукцию, смешав этиловый спирт с водой.

Спиртосодержащую жидкость разлили в стеклянные бутылки, на которые наклеили этикетки различных производителей водки и попытались перевезти в Калугу.

Однако автомобиль остановили дорожные полицейские, которые сомнительный алкоголь изъяли.

Всего было обнаружено 2 200 бутылок на общую сумму в 119 тысяч рублей.

В отношении коммерсанта возбудили уголовное дело.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы в суд.

Гражданину грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.

Фото: Pixabay.com.