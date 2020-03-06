Ферзиковский предприниматель ответит в суде за поддельную водку

В Ферзиковском районе 49-летний индивидуальный предпринимать с двумя товарищами изготовил алкогольную продукцию, смешав этиловый спирт с водой.
Спиртосодержащую жидкость разлили в стеклянные бутылки, на которые наклеили этикетки различных производителей водки и попытались перевезти в Калугу.
Однако автомобиль остановили дорожные полицейские, которые сомнительный алкоголь изъяли.
Всего было обнаружено 2 200 бутылок на общую сумму в 119 тысяч рублей.
В отношении коммерсанта возбудили уголовное дело.
Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы в суд.
Гражданину грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.
Фото: Pixabay.com.
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