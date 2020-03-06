Братьям грозит до 20 лет за продажу наркотиков

Прокуратура Калуги утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном сбыте наркотиков в отношении двух калужан, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 марта.

По версии оперативников, два брата 41 и 36 лет получали от неустановленного лица крупные партии наркотиков, которые расфасовывали на мелкие и прятали в тайники на территории города.

Правонарушители фиксировали местонахождения закладок и отправляли информацию через мессенджер организатору.

За свою работу наркодилеры получали денежное вознаграждение и наркотики для личного употребления.

Братьям грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.