Дамам-полицейским устроили стрельбы в честь 8 марта

В калужской полиции прошло соревнование по стрельбе из табельного оружия, посвященное Международному женскому дню.
Женщины соревновались в стрельбе на дистанции 25 метров стоя с одной руки и скоростной стрельбе после перемещения на той же дистанции.
Победительницы соревнований в торжественной обстановке награждены дипломами и ценными подарками, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 6 марта.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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