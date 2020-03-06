Дамам-полицейским устроили стрельбы в честь 8 марта

В калужской полиции прошло соревнование по стрельбе из табельного оружия, посвященное Международному женскому дню.

Женщины соревновались в стрельбе на дистанции 25 метров стоя с одной руки и скоростной стрельбе после перемещения на той же дистанции.

Победительницы соревнований в торжественной обстановке награждены дипломами и ценными подарками, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 6 марта.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.