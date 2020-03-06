18-летний калужанин увел со счета земляка 115 тысяч

В полицию Калуги обратился местный житель с заявлением о краже с его счета 115 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 6 марта.

Оперативники выяснили, что к приложению по управлению счетом потерпевшего был подключен номер телефона, который давно не использовался.

Новым владельцем сим-ки с этим номером стал 18-летний калужанин.

По версии правоохранителей, молодой человек воспользовался тем, что номер был подключен к услуге мобильный банк и совершил кражу.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, похитителю грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.