Боровские родители будут получать два подарка на новорожденного

В прошлом году в Боровском районе родителям новорожденных стали вручать в роддоме подарок для малыша.

Стоимость выдаваемых полезных вещей для малыша составила 7 000 рублей, сообщил новостной портал Obninsk.Name в четверг, 5 марта.

В Калуге аналогичный подарок новоиспеченным родителям начали выдавать с марта этого года.

Правда, областной подарок был составлен исходя из ценника в 2 500 рублей за один комплект.

Теперь молодые родители, имеющие постоянную регистрацию в Боровском районе, смогут получать два подарка.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.