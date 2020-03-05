Боровские родители будут получать два подарка на новорожденного

В прошлом году в Боровском районе родителям новорожденных стали вручать в роддоме подарок для малыша.
Стоимость выдаваемых полезных вещей для малыша составила 7 000 рублей, сообщил новостной портал Obninsk.Name в четверг, 5 марта.
В Калуге аналогичный подарок новоиспеченным родителям начали выдавать с марта этого года.
Правда, областной подарок был составлен исходя из ценника в 2 500 рублей за один комплект.
Теперь молодые родители, имеющие постоянную регистрацию в Боровском районе, смогут получать два подарка.
Фото: новостной портал Obninsk.Name.
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