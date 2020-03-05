Три мины обезвредили возле Хвастовичей

Нужно вызвать полицию и смастерить из подручных средств предупредительный знак.

При обнаружении взрывоопасных предметов спасатели настоятельно рекомендуют не предпринимать попыток поднять или переместить опасную находку.

Саперы МЧС выехали на место и успешно обезвредили опасные предметы, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 5 марта.

В 1,5 километрах от Хвастовичей нашли 3 минометные мины 50 мм.

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