Три мины обезвредили возле Хвастовичей

В 1,5 километрах от Хвастовичей нашли 3 минометные мины 50 мм.
Саперы МЧС выехали на место и успешно обезвредили опасные предметы, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 5 марта.
При обнаружении взрывоопасных предметов спасатели настоятельно рекомендуют не предпринимать попыток поднять или переместить опасную находку.
Нужно вызвать полицию и смастерить из подручных средств предупредительный знак.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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