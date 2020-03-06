Старенькую легковушку сначала угнали, а потом украли

Пьяный 36-летний житель Калуги угнал у своего приятеля старенький отечественный автомобиль, стоимостью 60 тысяч рублей.

Катаясь по городу, мужчина врезался в машину, припаркованную на одной из улиц областного центра, после чего уехал и бросил разбитую легковушку в другом месте.

Там помятое бесхозное авто приметил проживающий рядом 26-летний мужчина.

Он отбуксировал машину к себе в гараж и разобрал на запчасти.

Оперативники возбудили два уголовных дела «Угон» и «Кража».

В настоящее время расследование продолжается, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 5 марта.

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