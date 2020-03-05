Дорожные полицейские нашли у пассажира легковушки наркотики

В Малоярославецком районе дорожные полицейские остановили автомобиль для проверки документов.

Пока инспекторы общались с водителем пассажир легковушки заметно нервничал, при этом гражданин по внешним признакам был в состоянии опьянения.

Стражи порядка при понятых провели личный досмотр мужчины и нашли в кармане его брюк пакетик с 1,74 граммами N-метилэфедрона.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.

На время расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 5 марта.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.