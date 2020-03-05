Дама угнала машину у своего кавалера

Житель Калуги обратился в полицию, сообщив что пропала его отечественная легковушка, которая была припаркована возле дома в одном из сел Перемышльского района.

Стражи порядка указанное авто нашли и остановили, сообщила пресс-служба МВД в среду, 4 марта.

За рулем оказалась нетрезвая дама.

По версии оперативников, женщина и потерпевший совместно распивали алкоголь.

Когда кавалер уснул барышня села за руль чужой машины и отправилась в сторону Перемышля.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело за угон.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.