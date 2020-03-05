Дама угнала машину у своего кавалера

Житель Калуги обратился в полицию, сообщив что пропала его отечественная легковушка, которая была припаркована возле дома в одном из сел Перемышльского района.
Стражи порядка указанное авто нашли и остановили, сообщила пресс-служба МВД в среду, 4 марта.
За рулем оказалась нетрезвая дама.
По версии оперативников, женщина и потерпевший совместно распивали алкоголь.
Когда кавалер уснул барышня села за руль чужой машины и отправилась в сторону Перемышля.
В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело за угон.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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