Директора интерната оштрафовали за ответ не по адресу

В декабре прошлого года житель Кировского района обратился с письмом в ГБУ КО «Кировской психоневрологический интернат».

Заявитель просила проинформировать ее о некоторых вопросах проживания в интернате и указала электронный адрес, куда необходимо было направить ответ.

Однако сотрудники учреждения отправили ответ, фактически не отвечающий на запрос, и по почтовому адресу, вместо электронки.

В результате прокурорской проверки директора учреждения оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 4 марта.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.