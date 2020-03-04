Кировским чиновникам попеняли за превышение компетенций

Сотрудники кировской администрации забыли выдать справку отцу многодетного семейства, из-за чего мужчина не смог получить причитающиеся льготы.
Чтобы выдать удостоверение чиновники запросили у родителя документ, в предоставлении которого не было необходимости, чем превысили свою компетенцию.
Мужчина обратился в прокуратуру.
Силовики провели проверку и обязали Главу администрации устранить нарушение.
Нарушенные права многодетной семьи восстановлены, администрацией выдана соответствующая справка, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 4 марта.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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