Кировским чиновникам попеняли за превышение компетенций

Чтобы выдать удостоверение чиновники запросили у родителя документ, в предоставлении которого не было необходимости, чем превысили свою компетенцию.

Сотрудники кировской администрации забыли выдать справку отцу многодетного семейства, из-за чего мужчина не смог получить причитающиеся льготы.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!