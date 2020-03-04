Вор стащил мобильник и через приложение увел деньги с карты

Жительница Обнинска обнаружила, что при посещении медучреждения у нее из кармана куртки был украден мобильный телефон.
Женщина обратилась в полицию.
Стражи порядка нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый 49-летний мужчина.
Кроме того, выяснилось, что через мобильное приложение преступник списал 4 тысячи с карты потерпевшей.
Гражданину грозит до 6 лет за кражу, сообщила пресс-служба МВД в среду, 4 марта.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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