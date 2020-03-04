Жуковские дошкольники поздравят женщин-водителей самодельными открытками

В преддверии Международного женского дня воспитанники детского сада «Сказка» вместе с воспитателями и инспекторами ГИБДД смастерили открытки для дам за рулем.

В них вписали пожелания соблюдать правила дорожного движения, всегда пристегиваться ремнями безопасности и не управлять автомобилем в обуви на высоких каблуках.

Накануне праздника дети с дорожными полицейскими вручат свои поделки женщинам-водителям, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 марта.

Фото: ОГИБДД по Жуковскому району