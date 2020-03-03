Друзьям грозит 10 лет тюрьмы за разбойное нападение

В конце декабря 2018 года рядом со зданием «Гранд-Фитнес» по улице Плеханова двое пьяных жителей Калуги 21 и 24 лет напали на случайного прохожего.

Один из них выстрелил из пневматического пистолета сначала в спину жертве, потом в область уха.

Потерпевший попытался скрыться, но нападавшие его догнали, избили и похитили ценные вещи на сумму около 11 тысяч рублей.

Заместитель городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 марта.

Молодым людям грозит до 10 лет за разбой.

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