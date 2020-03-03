Житель Калуги потерял 92 тысячи, пытаясь отменить заявку на кредит

Житель Калуги стал жертвой мошенников, которые под предлогом отмены заявки на кредит разузнали у мужчины реквизиты банковской карты.

Доверчивый гражданин сам назвал злоумышленникам код из СМС, после чего жулики списали с его кредитки больше 92 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 3 марта.

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