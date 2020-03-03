Виновник смертельной аварии выплатил полмиллиона компенсации

44-летний калужанин был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб человек.

Суд назначил мужчине уголовное наказание и обязал выплатить родственникам погибшего 500 тысяч рублей за причиненный ущерб.

Виновник в установленные сроки долг не оплатил, и приставы приступили к мерам принудительного взыскания, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 3 марта.

Сотрудники ведомства взыскали 20 тысяч с расчетных счетов гражданина и предупредили, что ему грозит 35 тысяч штрафа за неуплату.

В итоге мужчина выплатил всю сумму ущерба.

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