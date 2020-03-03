У гостя из столицы нашли почти 140 граммов героина

43-летний житель Москвы приехал в Калугу, чтобы оставить на территории города закладки с героином.

В ходе личного досмотра стражами порядка было обнаружено и изъято 75 свертков из фольги с героином общей массой 136,47 граммов, сообщила пресс-служба МВД в среду, 3 марта.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: приготовление к преступлению и незаконный сбыт наркотиков.

На время расследования гражданина отправили в СИЗО.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.