Полицейские задержали 21-летнего мошенника

21-летний житель Малоярославецкого района увел деньги с карты 43-летнего мужчины, который разместил в Интернете объявление о продаже машины.
Жулик убедил продавца, проживающего в Нижегородской области, что готов перевести сразу всю сумму за автомобиль и выманил конфиденциальные данные банковской карты.
В результате потерпевший лишился 35 тысяч, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 3 марта.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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